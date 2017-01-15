На Сицилии арестовали одного из самых опасных мафиози Италии

В Италии карабинеры арестовали главаря вооруженного крыла мафиозного клана Santapaola Андреа Ниццу, разыскиваемого с 2014 года.

Об этом сообщает DW со ссылкой на итальянское агентство ANSA.

По данным агентства, Ниццу вместе с двумя приятелями задержали в Виагранде (регион Сицилия) по наводке его брата Фабрицио, который согласился сотрудничать со следствием.

30-летний Андреа Ницца входит в список 100 самых опасных итальянских преступников, разыскиваемых полицией.

Преступник занимался международной торговлей наркотиками. В 2014 году в отношении наркобарона вынесли приговор - шесть лет и восемь месяцев за решеткой. Однако главарю мафиозной группировки удалось сбежать.

Напомним, в июне прошлого года в Италии задержали влиятельного мафиози, которого разыскивали 20 лет