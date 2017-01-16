На Житомирщине в «янтарном» райцентре приезжие с оружием устроили «разборки»: есть жертвы

В населенном пункте Олевск Житомирской области в ночь на понедельник, 16 января, произошло вооруженное столкновение, в результате которого несколько человек попали в больницу, один потерпевший скончался.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Житомирского облсовета Александр Николайчук.

«Сон прервал тревожный звонок с сообщением о вооруженном нападении на олевчан посреди города. Мы оперативно выехали на место происшествия. Картина поражает дерзостью: около полу ночи в центр Олевска приехали не менее трех автомобиля, среди которых микроавтобус. Из авто выбежали неизвестные спортивной внешности, вооруженные пистолетами и винтовками. Они начали расстреливать молодых ребят, которые находились вблизи кафе и парковки», – пишет Николайчук.

«Во время массового столкновения кто-то из приезжих бросил в толпу гранату, как следствие, много молодых людей получили ранения различной степени. Кого-то забрала «скорая», кто-то уехал в больницу с друзьями или неравнодушными людьми, другие – разбежались и занимаются самолечением», - добавил депутат.

По его словам, нападавшие с места происшествия скрылись.

По данным Николайчука, в Житомирской области введен план «Сирена», а в Олевск отправлен спецотряд полиции.

«Пока врачи борются за жизнь ребят, олевчане готовят акции протеста. Утром в 11-00 часов люди собираются на месте расстрела, чтобы привлечь внимание к янтарному краю, который два года терроризируют бандиты», – отмечает депутат.

Один из нападавших

«И никто не сомневается, что отдельные высокопоставленные чиновники из Нацполиции, прокуратуры, Службы безопасности координируют их деятельность, чтобы в страхе держать Полесский регион! Следует президенту наводить порядок, иначе в Украине откроется еще один "янтарный" фронт», – добавил Николайчук.

Позже Николайчук сообщил, что в местной ЦРБ скончался один из участников разборок.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Житомирской области, в результате столкновений 6 человек получили ранения, и один скончался.

«На место происшествия выехали и работают следственно-оперативные группы Главного управления Нацполиции в области и Олевского ОП, эксперты взрывотехнической службы и спецподразделение ГУНП. По предварительной информации, конфликт возник как на бытовой почве, так и в результате криминальных разборок между местными жителями и приезжими из Львовщины. В результате огнестрельные ранения получили семь человек: четверо – жители Олевского района и еще трое –львовяне, один из которых умер во время оказания ему медицинской помощи. Раненые госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь», - говорится в сообщении.

Полиция начала уголовное производство и тщательно документирует все обстоятельства. Предварительная правовая квалификация события - Покушение на убийство (ст.15 и ст. 115 УК), ч.4 ст.296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины. В настоящее время уже установлено часть участников конфликта и все их транспортные средства. Продолжаются дальнейшие действия.

Напомним, ранее сообщалось, что нелегальные добытчики янтаря на Житомирщине превратили лес в «выжженную степь».

Как известно, в июле прошлого года Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что операция по задержанию организаторов незаконной добычи янтаря будет завершена за неделю. При этом он дал тогда правоохранительным органам две недели на прекращение «крышевания» нелегальной добычи янтаря, которая процветает в Ровенской, Волынской и Житомирской областях.