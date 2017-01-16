Одесский судья за два дня до пенсии оправдал скандального прокурора, которая во время задержания пыталась покончить с собой

Судья Коминтерновского (Лиманского) райсуда Одесской области Валентин Иванчук, который оправдал скандального экс-прокурора Суворовского района Одессы Эмму Михайлову, ушел на пенсию спустя два дня после вынесения вердикта.

Об этом сообщает 368.media со ссылкой на источник в ОГА.

До последнего момента Иванчук, в виду некомплекта судей, выполнял обязанности председателя Лиманского райсуда. Он вершил правосудие в районе с 1999 года. В этом январе ему исполнилось 65 лет, а значит, что он должен выйти на пенсию. Этим правом Иванчук и воспользовался после вынесения оправдательного приговора Михайловой.

Отметим, что дело слушали в суде более года. Михайлову задержали в 2015 году за вымогательство пяти тысяч долларов. Во время следственных действий она пыталась покончить с собой. Ей сообщили о подозрении по ч.3 ст.368 УК. Позже суд выпустил ее под залог в 1,22 млн гривен.

Судья Валентин Иванчук встал на сторону обвиняемой. Он заявил, что военная прокуратура Южного региона нарушила свои обязанности в рамках следствия, т.к. дело не может подпадать под их юрисдикцию. Кроме того, судья счел, что оперативники СБУ и военные прокуроры неправильно пометили деньги, понятые были знакомы с правоохранителями и прочее. Военная прокуратура Южного региона уже готовит апелляцию на решение Иванчука