«Трутся возле людей, пытаются залезть в сумки», - жительница Николаева возмутилась бродягами на «Сортировке»

В Николаеве на пассажирском железнодорожном вокзале обосновалось большое количество бродяг. При этом на вокзале нет полиции, которая могла бы отреагировать на правонарушения этих бродяг.

Об этом идет речь в письме, присланном по почту редакции «Преступности.НЕТ»

По словам автора письма Анастасии, она хочет обратить внимание городских властей и полиции на железнодорожный вокзал в Николаеве.

«Очень часто езжу в другие города Украины на железнодорожном транспорте. Уже не в первый раз, приходя на вокзал, особенно в ночное время, вижу там очень много спящих людей без постоянного места жительства. Вонь на вокзале невыносимая! Уезжая сегодня в 5:00, я была шокирована тем, как бомжи трутся возле людей на кассе, пытаясь залезть им в карманы и сумки. Нам они попытались открыть рюкзак, но вытащить ничего не успели. Мы вовремя заметили. И нет ни одного дежурного полиции, кто бы смотрел за порядком!» - рассказала жительница Николаева.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве на вокзале обнаружили бездомного, которому отрезало ноги.