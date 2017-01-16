«Незаконное влияние на следствие»: суд обязал прокуратуру открыть дело на советника Авакова

Печерский районный суд удовлетворил жалобу адвокатов на бездействие ГПУ относительно невнесения в ЕРДР нашего заявления о совершении преступления Антоном Геращенко.

Об этом на странице в Facebook написала адвокат Марина Паринова.

«Их преступление заключается в незаконном влиянии на следствие, когда уже на второй день после происшествия они на всю страну объявили Вячеслава Химикуса виноватым в преступлении», — написала Паринова.

По ее словам, такие действия являются недопустимыми и квалифицируются нами по ст.343 Уголовного кодекса Украины.

«Теперь по решению суда ГПУ обязана внести данные о преступлении в ЕРДР. Кроме того, решение суда — это юридическая фиксация противоправных действий полиции и ГПУ и ещё одно доказательство, что власть и депутат действуют вместе», — добавила адвокат.

Напомним, Печерский райсуд Киева признал недостоверной, унижающей честь, достоинство и деловую репутацию информацию о причастности сына экс-президента Виктора Януковича Александра к убийствам на Майдане.