В Харькове преступники похитили женщину, чтобы обменять ее на автомобиль

Харьковские патрульные задержали двух мужчин, которые в субботу, 14 января, похитили женщину, собираясь обменять ее на автомобиль.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области.

На улице Виноградной преступники несколько раз ударили свою жертву, после чего затащили ее в автомобиль Opel и скрылись в неизвестном направлении.

"Информацию и ориентировки на Opel передали всем экипажам города. Вскоре указанное авто полицейские заметили и заблокировали на выезде из Харькова. В салоне, кроме водителя и пассажира, патрульные увидели связанную испуганную женщину, похожую по описанию на пропавшую. Она имела телесные повреждения", - сообщили в ведомстве.

По словам правоохранителей, злоумышленники похитили женщину с целью получить от ее мужа в качестве выкупа автомобиль ВАЗ-2108.

"Подозреваемых доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств происшествия", - добавили в полиции.

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