Житель Николаевщины в ходе драки получил смертельные травмы головы

В городе Снигиревка на Николаевщине 34-летний мужчина в результате драки получил смертельные травмы головы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В полицию из больницы поступило сообщение о госпитализации мужчины с телесными повреждениями головы. Травмы оказались несовместимы с жизнью и на следующий день мужчина скончался.

«Опросив свидетелей, полицейские выяснили, что пострадавший получил телесные повреждения возле бара в ходе конфликта с местным жителем. Нетрезвые мужчины поссорились, инцидент перерос в драку, во время которой 26-летний злоумышленник ударил оппонента в лицо и ушел с места происшествия. Избитый мужчина с помощью друзей пришел домой, где его самочувствие ухудшилось, и он вызвал «скорую помощь», - рассказали в полиции.

Сейчас злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного частью 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»), решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что двое николаевцев после отдыха в развлекательных заведениях попали в больницу с тяжелыми травмами головы.