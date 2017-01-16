В Николаеве вор номерных знаков выпрыгнул с четвертого этажа, чтобы скрыться от полиции

В Ингульском районе Николаева полиция задержала 23-летнего вора-«гастролера» из Хмельницкой области, который похищал номера с машин и предлагал «вернуть» их за 250 гривен за каждый номерной знак.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В течение трех дней в декабре 2016 года злоумышленник, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи, похитил 13 государственных номерных знаков с машин, которые были припаркованы возле домов по улицам Строителей, Южная, Чайковского, Парковая и проспекту Мира.

«Увидев проезжающий мимо полицейский автомобиль, парень выбросил пакет с чужими номерами и исчез. В тот же день оперативники установили местонахождение вора. Прибыв в его съемную квартиру, полицейские застали вора дома, но тогда ему удалось сбежать, выпрыгнув с четвертого этажа дома. Сотрудники Ингульского отдела полиции разыскали вора на его малой родине – в Хмельницкой области, где парень также совершил аналогичные преступления», - рассказали в полиции.

В отношении задержанного расследуются уголовные производства, начатые по части 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины («Кража»). Злоумышленник арестован.