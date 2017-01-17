В Николаеве задержали налетчика на магазин и кредитную фирму

В Николаеве полицейские задержали 25-летнего подозреваемого в двух разбойных нападениях.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Ранее, 15 декабря злоумышленник, закрыв лицо платком, зашел в магазин обуви на проспекте Богоявленском и, угрожая пистолетом, отобрал 2,3 тысячи гривен, а также мобильный телефон у 57-летней продавщицы. А 5 января 2017 года преступник снова совершил нападение, уже на отделение кредитной организации на этом же проспекте. Он закрыл лицо врачебной маской и, угрожая оружием, забрал 4 тысячи гривен.

У злоумышленника полиция изъяла мобильный телефон продавщицы и травматический пистолет который он якобы «взял у своего родственника». Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.