В Николаеве нотариуса подозревают в махинациях, нанесших ущерб на 24 миллиона гривен

В Николаеве 16 января областная прокуратура сообщила о подозрении нотариусу в злоупотреблении полномочиями, что нанесло юридическому лицу ущерб на сумму более 24 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

«Подозреваемый с целью получения выгоды для себя и третьих лиц, злоупотребляя своими полномочиями нотариуса и использовав недостоверные документы, грубо нарушил требования Законов Украины «О нотариате» и «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество». Нотариус удостоверил договор купли-продажи недвижимого имущества в Николаеве, провел регистрационные действия по переходу права собственности на него в Государственном реестре вещных прав, чем нанес владельцу имущества материальный ущерб на сумму более 24 миллионов гривен», - рассказали в прокуратуре.

Нотариусу сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 365-2 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги»). В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура завела дело на адвоката, которая помогала николаевскому судье получить взятку.