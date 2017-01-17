В Николаеве на ремонт ОДК выделят 7 миллионов, а на ремонт шахматного клуба – 8 миллионов гривен

В Николаеве на капитальный ремонт здания Областного дворца культуры из областного бюджета выделят 7 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

В эту сумму также заложено изготовление проектно-сметной документации и проведение экспертизы.

Николаевской областной коммунальной комплексной детско-юношеской спортивной школе на капитальный ремонт выделят 3 миллиона 171,8 тысячи гривен. Николаевская областная детско-юношеская спортивная школа «Областной шахматно-шашечный клуб» имени Шелеста получит 8 миллионов 99,2 тысячи гривен на капитальный ремонт. Николаевской областной школе высшего спортивного мастерства также на капитальный ремонт выделят 3 миллиона 111,3 тысячи гривен.

Помимо этого, Николаевская областная универсальная научная библиотека имени Гмырева на капитальный ремонт получит 700 тысяч гривен. Кроме этого, в 2017 году планируются «капитальные приобретения»:

- пополнение библиотечных фондов областных библиотек за 1 миллион гривен; - приобретение звуковой аппаратуры для Николаевской областной филармонии на сумму 1 миллион гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине 23 миллиона гривен направят на реконструкцию 10 учебных заведений.