В Турции полиция задержала подозреваемого в расстреле людей в ночном клубе в Стамбуле

Турецкая полиция задержала расстрелявшего 39 человек в ночном клубе в новогоднюю ночь.

Об этом сообщает Hurriyet.

По информации издания, задержанным оказался гражданин Узбекистана Абдулгадир Машарипов, которого полиция подозревала ранее. Также сообщается, что задержан 4-летний сын нападавшего.

Позже подозреваемый в стрельбе в ночном клубе Стамбула гражданин Узбекистана Абдулгадир Машарипов признал свою вину. Об этом заявил губернатор Стамбула Васип Сахин, передает Associated Press.

По его словам, задержанный проходил военную подготовку в Афганистане, а в Турции въехал предположительно в январе 2016 года. Сахин также добавил, что отпечатки задержанного совпали с отпечатками нападавшего

Напомним, в результате нападения на ночной клуб Reina погибли 39 человек, в том числе россиянка, а ранения получили более 60. Ответственность за теракт на себя взяло ИГИЛ. Отмечалось, что нападавший совершил атаку в одном из самых известных ночных клубов, где «христиане отмечали свой вероотступнический праздник».