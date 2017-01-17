На Кировоградщине СБУ задержала на взятке судью местного райсуда

Сотрудники СБУ совместно со следователями Генпрокуратуры задержали на взятке судью Кировоградского районного суда Кировоградской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Служитель Фемиды через посредника - адвоката требовал три тысячи долларов за вынесение судебного решения по «условному» сроку наказания за производство наркотиков ранее осужденному.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 и ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса Украины. Судью и адвоката задержали согласно ст. 208 УПК Украины при получении неправомерной выгоды. Продолжаются неотложные следственные действия, устанавливаются обстоятельства противоправной деятельности судьи и его сообщники.

Напомним, 12 января сообщалось, что сотрудники Генеральной прокуратуры Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Службы безопасности задержали судью Хозяйственного суда Киева, который требовал у представителя коммерческой структуры $16 тыс.