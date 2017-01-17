Криминогенная ситуация в стране будет ухудшаться, - глава уголовного розыска

В Украине в прошлом году увеличилось число зарегистрированных преступлений. И 2017 год будет не легче.

Об этом в интервью «Цензор.НЕТ» рассказал глава департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины Сергей Князев.

«В целом количество преступлений, которые были зарегистрированы, в прошлом году выросло. И, по нашим прогнозам, этот год не будет легче. Если социальное благосостояние населения ухудшается, прямо пропорционально растет преступная составляющая. Страна третий год живет в состоянии войны, это тоже сказывается на криминогенной ситуации», — заявил Князев.

В то же время Князев отметил, что сократилось количество убийств: «В 2016 году совершено 1655 убийств, это на 250 убийств меньше, чем в 2015-м. Из них раскрыто – 1428. Но увеличилось количество убийств, совершенных с использованием огнестрельного оружия и взрывчатки. Так, было совершено 286 убийств с использованием огнестрельного оружия (на 30 убийств больше, чем в 2015 году) и 41 убийство, в котором воспользовались взрывчаткой (в 2015 их было 31)».

«Всего в 2016 году раскрыто 154,7 тыс. преступлений. Это меньше, чем в предыдущем. К сожалению, до осени уровень раскрываемости преступлений был крайне низким. Потом ситуация стала выравниваться. Закончилась переаттестация, многие области «встают с колен», начался процесс восстановления утраченного. Пошел рост раскрытых преступлений, мы начали набирать обороты и уже в ноябре обогнали по показателям все месяцы 2016 года. Раскрыты все преступления, связанные с нанесением тяжких телесных повреждений в Винницкой, Волынской, Ровенской, Сумской, Харьковской областях», — добавил Князев.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков заявлял, что в Украине уровень преступности будет расти ближайшие полтора года.