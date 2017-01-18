На николаевца в подъезде напал грабитель – пострадавшего ударили по голове и отобрали барсетку

В Николаеве 12 января 63-летний мужчина стал жертвой разбойного нападения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

По словам мужчины, около 23:20 он зашел в подъезд дома №4 по улице Колодезной, где на него напал неизвестный. От удара по голове мужчина потерял сознание, а когда пришел в себя, то обнаружил, что злоумышленник забрал его барсетку.

По факту случившегося начато уголовное производство по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой»). Полиция разыскивает злоумышленника и просит граждан, которые стали свидетелями преступления, или владеют информацией, полезной для следствия, обращаться в Центральный отдел полиции по адресу: улица Декабристов, 8, или по телефонам (0512) 53-12-71, 49 -87-00, 49-87-01, 102.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве задержали налетчика на магазин и кредитную фирму.