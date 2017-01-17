В Вознесенском районе дом еще одного мужчины пытались поджечь коктейлем Молотова

В селе Бугское Вознесенского района Николаевщины в ночь на 14 января неизвестный кинул коктейль Молотова во двор местного 36-летнего жителя.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

По словам мужчины, около 3:00, вернувшись домой, он заметил во дворе своего домовладения на улице Набережной бутылку с остатками горючей смеси.

«Затем сосед домовладельца рассказал, что около 1:25, случайно выйдя во двор, он заметил, что возле дома мужчины появилось небольшое пламя, которое быстро погасло. На месте происшествия полицейские нашли стеклянную бутылку с остатками горючей смеси», - отмечено в сообщении.

По факту случившегося начато уголовное производство по части 1 статьи 15, части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины («Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Полиция просит граждан, которые стали свидетелями преступления или владеют информацией, полезной для следствия, обращаться в Вознесенский отдел полиции по адресу: улица Киевская, 24 или по телефонам (05134) 4-54-44, 102.

Отметим, что в Вознесенском районе ранее было зафиксировано несколько попыток поджогов домов, предприятий и комбайнов. 22 августа в Вознесенском районе неизвестные пытались поджечь агрофирму. 1 сентября в селе Андрейчиково неизвестный мужчина попытался сжечь комбайн «коктейлями Молотова». В селе Мартыновское ночью 1 сентября неизвестный забросил во двор частного дома бутылки с зажигательной смесью. В Вознесенске в ночь на 12 октября неизвестный бросил бутылку с горючей смесью на территорию домовладения по улице Ветеринарной. 6 ноября в селе Трикраты на территорию домовладения по улице Рабочей неизвестный бросил три стеклянные бутылки с горючей смесью. 13 ноября в селе Щербани неизвестные бросили на территорию фирмы три стеклянные бутылки с горючей смесью, но ни одна не загорелась.