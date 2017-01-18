На Николаевщине грабители ворвались в дом к пенсионерке и «выбили» из нее деньги

В Березнеговатском районе Николаевщины 14 января неизвестные ограбили 76-летнюю женщину.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

По словам потерпевшей, около 22:00 она отдыхала и услышала непонятные звуки в другой комнате дома, а потом вдруг выключился свет.

«Решив проверить, все ли в порядке, женщина направилась к выходу, когда ей навстречу вышел неизвестный мужчина с фонарем, который ослепил ей глаза. Позади злоумышленника стояла незнакомая женщина. Грабитель толкнул пенсионерку, отчего она упала на пол и начал требовать у нее деньги. Напуганная бабушка отдала грабителям 250 гривен. Указанная сумма не удовлетворила злоумышленников, и они, угрожая пенсионерке физической расправой, требовали еще. Поискав по комнатам, соучастница незнакомца нашла 4,5 тысячи гривен, после чего грабители ушли из дома», - рассказали в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве вооруженный ножом злоумышленник ограбил магазин.