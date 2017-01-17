В Одессе полиция задержала сбежавшего из киевского суда уроженца Молдовы

Во вторник, 17 января, в Одессе полиция задержала злоумышленника, сбежавшего в декабре из зала Киево-Святошинского суда в Киеве.

Об этом сообщили в Национальной полиции в Одесской области.

Задержанный 12 декабря 2016 года совершил побег из зала суда в Киеве.

"В 8:30 в на улице Проценко в Суворовском районе Одессы в результате оперативно-розыскных мероприятий по задержанию этого гражданина оперативники Управления уголовного розыска области применили табельное оружие", - говорится в сообщении.

Мужчина обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ст. 185 (кража) и 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Во время задержания злоумышленник пытался скрыться на автомобиле, но был заблокирован правоохранителями в районе ул. Грушевского. Злоумышленник был доставлен в отдел полиции и сейчас дает признательные показания. Затем он будет передан киевским правоохранителям.

Отметим, в декабре из Киево-Святошинского суда сбежал 26-летний уроженец Молдовы, обвиняемый в умышленном убийстве, незаконном хранении оружия и краже.

Напомним, в Луцке полиция задержала опасного преступника, который во время побега из-под стражи захватил заложников.