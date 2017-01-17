Николаевцы похитили документы у моряка-иностранца и взяли с него 400 долларов за возврат украденного

В Корабельном районе Николаева 31-летний моряк-иностранец стал жертвой кражи.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

6 января иностранец заявил в полицию, что у него были похищены документы, 390 гривен, ноутбук и личные вещи. Как выяснилось, мужчина ночевал у своей 20-летней знакомой в арендованной ею квартире.

«В тот же день девушка пригласила в гости своего 22-летнего товарища и его подругу. Все присутствующие вместе распивали спиртное. А утром, проснувшись, моряк не увидел в доме ни знакомой, ни «друзей», ни своего имущества. Во время застолья преступники, узнав, что моряку в ближайшее время нужно выехать из страны, пообещали ему достать билеты. Мужчина дал деньги вперед, но, как оказалось, зря. Злоумышленники вернули мужчине документы через таксиста и за вознаграждение – моряк был вынужден отдать 400 долларов США, потому что спешил на рабочий рейс», - рассказали в полиции.

Полиция установила личности подозреваемых. На полученные от сбыта краденого имущества деньги компания сняла другую квартиру, где все трое решили «переждать». Полицейские изъяли у преступников часть имущества моряка, начато уголовное производство по части 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины («Кража»).

Как стало известно «Преступности.НЕТ», указанный моряк является гражданином Грузии.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Николаева гражданина Северной Кореи ударили по голове и отобрали у него кошелек с деньгами.