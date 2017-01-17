В николаевской сауне уголовник забил до смерти женщину, отказавшуюся «отрабатывать расходы»

В Николаеве в ночь на 29 декабря 36-летний находящийся в розыске уголовник забил до смерти 33-летнюю женщину.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Трагедия произошла в сауне, эксперт, осмотрев тело умершей, обнаружил на туловище следы насилия. По заключению судебно-медицинского исследования, смерть наступила в результате получения телесных повреждений, не совместимых с жизнью.

«Женщина находилась в банном комплексе с мужчиной. Администратор отвлеклась и не видела, когда мужчина покинул помещение сауны, поэтому, по ее словам, она не знала, вышла ли вместе с ним женщина. Избитую пострадавшую без признаков жизни обнаружили позже, уже во время уборки», - рассказали в полиции.

Оперативники задержали подозреваемого – трижды ранее судимого за имущественные преступления мужчину, который разыскивается Заводским районным судом за грабеж.

«В тот день мужчина познакомился с женщиной, пригласил ее сначала в развлекательное заведение, а потом – провести вместе время в сауне, где они и поссорились. Причиной якобы стало то, что женщина, по словам спутника, не желала «отрабатывать» расходы «кавалера». Преступник избил новую знакомую, оставил ее в комнате заведения и ушел», - указано в сообщении.

По факту случившегося начато уголовное производство по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего»).

Напомним, ранее сообщалось, что николаевская полиция задержала подозреваемых в убийстве владелицы обувного магазина.