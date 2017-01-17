Николаевец скрутил и передал полиции пьяного хулигана, который ночью ломился в его квартиру

В Николаеве в ночь на 16 января хулиган ломился в квартиру на улице Московской. Живущий в этой квартире мужчина скрутил дебошира, уложил его лицом в пол и впоследствии передал полиции.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

Около 2:00 ночи патрульные получили сообщение, что неизвестный мужчина ломает дверь в квартире. На месте инспекторов встретила хозяйка жилья, которая рассказала, что проснулась от того, что кто-то сильно стучал в дверь.

«Одновременно с ней проснулся и ее сожитель, который подошел к двери в тот момент, когда она открылась и в квартиру вбежал незнакомец. Мужчина не растерялся, повалил незваного гостя на пол, заломил ему руки и сел на него», - рассказали в полиции.

Прибывшие на место происшествия патрульные задержали 31-летнего хулигана. Оказалось, что он был пьян – результаты теста показали 2,02 промилле (опьянение средней степени).

Напомним, ранее сообщалось, что патрульные уложили в сугроб николаевского хулигана, пытавшегося выхватить у них табельное оружие.