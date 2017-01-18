В Николаеве задержали вора, совершившего более 10 краж из тамбуров в подъездах

В Заводском районе Николаева полиция задержала 41-летнего подозреваемого в более чем 10 кражах из подъездов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Так, в полицию обратился 47-летний николаевец с сообщением, что из подъезда дома по улице Галины Петровой похитили его велосипед. Вор сломал замок тамбура и похитил велосипед.

«Злоумышленника поймали, когда он пытался совершить аналогичное преступление. Мужчина застал незнакомца со своими вещами в руках и держал вора до приезда полицейских. Как выяснилось, «на счету» вора более 10 краж из тамбуров – взламывая замки, он забирал велосипеды, электроинструменты и другое имущество», - рассказали в полиции.

Подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Злоумышленника арестовали, полицейские изъяли у него два велосипеда.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевцы похитили документы у моряка-иностранца и взяли с него 400 долларов за возврат украденного.