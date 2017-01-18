В Николаеве задержали вора, совершившего более 10 краж из тамбуров в подъездах

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 10 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(6)   

В Заводском районе Николаева полиция задержала 41-летнего подозреваемого в более чем 10 кражах из подъездов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Так, в полицию обратился 47-летний николаевец с сообщением, что из подъезда дома по улице Галины Петровой похитили его велосипед. Вор сломал замок тамбура и похитил велосипед.

«Злоумышленника поймали, когда он пытался совершить аналогичное преступление. Мужчина застал незнакомца со своими вещами в руках и держал вора до приезда полицейских. Как выяснилось, «на счету» вора более 10 краж из тамбуров – взламывая замки, он забирал велосипеды, электроинструменты и другое имущество», - рассказали в полиции.

Подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Злоумышленника арестовали, полицейские изъяли у него два велосипеда. 

Напомним, ранее сообщалось, что николаевцы похитили документы у моряка-иностранца и взяли с него 400 долларов за возврат украденного.

Вадим Богданов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпреступность