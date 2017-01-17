В России женщине-инвалиду городские власти выдали квартиру с останками бывшего владельца 18+

Власти российского города Сыктывкар выдали женщине-инвалиду жилье, где сохранилось огромное кровавое пятно с фрагментами тела предыдущего владельца.

Об этом сообщил адвокат женщины Роман Койдан на своей странице в Facebook, прикрепив соответствующее видео.

Квартира россиянке полагалась от муниципалитета, однако добиться жилья женщине удалось лишь через суд. При этом суд первой инстанции иск отклонил, на сторону жительницы Сыктывкара встал лишь Верховный суд.

Судья вынес решение выделить женщине положенную законом квартиру, но решение администрация Эжвинского района Сыктывкара не спешила исполнять около года. Когда инвалиду все-таки дали квартиру, радость от новоселья была недолгой: в квартире она обнаружила след с останками от тела предыдущего хозяина. Адвокат разместил видео из жуткой квартиры на Youtube.

Внимание, видео не рекомендуется для просмотра лицам моложе 18 лет!

Авторы ролика отмечают, что в квартире стоит едкий трупный запах, в помещении невозможно находиться более двух минут. На столе в кухне остатки еды, в прихожей — обувь и другие вещи хозяина. На полу огромное пятно, которое, по всей видимости, осталось после длительного нахождения здесь трупа.