«Испытывал новый пистолет»: в Тернополе полиция задержала хулигана, обстрелявшего десяток автомобилей и квартиру

В Тернополе полиция задержала 18-летнего парня, устроившего стрельбу из пневматического пистолета по автомобилям и окнам квартиры на микрорайоне Дружба.

Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Хулиган решил испытать только что купленный пистолет в действии. Сперва парень сделал своей мишенью окна соседнего дома, далее он вызвал такси, чтобы докупить пуль. По дороге назад он вновь начал стрельбу – на этот раз под пули 18-летнего хулигана попало маршрутное такси с пассажирами (стрелял на ходу), а также припаркованный легковой автомобиль.

Всего парень повредил 10 автомобилей и окна квартиры. Следствие устанавливает сумму убытков. Злоумышленнику инкриминируют часть первую статьи 296 УК - хулиганство. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в России двое подростков обстреляли полицейских и покончили с собой.