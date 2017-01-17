Оппоненты Трампа готовы организовать ему украинский Майдан, - Путин

Президент России Владимир Путин заявляет, что против избранного президента США Дональда Трампа организовано информационную кампанию по его дискредитации.

Об этом он сказал во вторник во время совместного брифинга с президентом Молдовы, передает «Украинская правда».

Он заявил, что в США наблюдается "острая внутриполитическая борьба" несмотря на то, что выборы президента там закончились "уверенно победой Трампа".

"Во время этой борьбы ставиться несколько задач. Некоторые из них очевидны. Первое, подорвать легитимность избранного президента США... люди, которые это делают, наносят интересам США большой ущерб. Такое впечатление, что они, потренировавшись в Киеве, готовы у себя Майдан организовать, только бы не дать Трампу вступить в должность", - сказал он.

По словам Путина, вторая цель – связать "по рукам и ногам" действия Трампа при исполнении им обещаний, которые он дал во время выборов.

Путин также назвал "абсолютными фальшивками" вброс по Трампа, который в Москве вроде бы заказывал проституток.

"Трамп, когда приезжал в Москву несколько лет назад, не был политическим деятелем. Мы не знали о его политических амбициях. Просто бизнесмен. Что, кто-то думает, что у нас спецслужбы гоняются за каждым американским миллиардером? Это полный бред. Второе, Трамп приехал и сразу побежал встречаться с московскими проститутками. Это человек взрослый и, во-вторых, человек, который много лет организовывал конкурсы красоты и общался с самыми красивыми женщинами мира. Я с трудом могу представить, что он побежал в гостиницу встречаться с нашими женщинами с заниженной социальной ответственностью", - сказал Путин.

Он добавил, что люди, которые заказали подобные "фальшивки" против Трампа - "хуже, чем проститутки".

"Для них нет никаких моральных ограничений", - сказал Путин, добавив, что это свидетельствует о "значительной деградации политических элит на Западе".

Как известно, в начале года канал CNN сообщил, что президенту США Бараку Обаме и избранному президенту Дональду Трампу передали секретные документы о наличии у русских компромата о личной жизни и финансовой деятельности Трампа.

Часть материалов основывается на записях, собранных бывшим британским разведчиком, которому в разведывательном сообществе США "выразили доверительное отношение".

Напомним, ранее разведка США обнародовала доклад о вмешательстве Путина в выборы США.