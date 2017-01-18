Наркодиллеры начали доставлять «спайсы» с помощью «Новой почты» - в компании говорят, что ничего не могут поделать

Фото из архива Доставка синтетических наркотиков по Украине перешла на новый уровень – наркодиллеры уходят от закапывания «спайсов» в землю в виде так называемых «закладок», а начинают отправлять заказы с помощью компании «Новая почта».

Об этом на своей странице в социальной сети «Facebook» сообщил корпеспондент «Преступности.НЕТ» Андрей Лохматов.

«Тем временем, доставка синтетических наркотиков в Украине переходит на более качественный уровень. Закладки под деревьями и окнами уходят в прошлое. Теперь клиенты получают дозы с помощью услуг «Новой почты». То есть десятки и сотни работников почты невольно будут участвовать в наркотрафике, перевозя и вручая людям посылки с солями, спайсами, экстази и кристаллами...», - написал Лохматов, опубликовав скрин-шот объявления в интернете.

В самой компании «Новая почта» на запрос «Преступности.НЕТ» прокомментировали ситуацию тем, что по законодательству при приеме отправлений сотрудники отделений «Нова пошта» не уполномочены осуществлять проверку личных данных отправителей, их род занятий, а также самостоятельно проверять содержимое отправлений.

Как отметили в пресс-службе «Новой почты», в отдельных случаях, указанных в п. 9.2. Условий предоставления услуг, отправитель обязан самостоятельно раскрыть и предоставить для осмотра/проверки содержимого. Сотрудник компании может попросить клиента показать, что у него в посылке, если услышит характерный звук, который указывает на принадлежность отправления к перечню запрещенных к транспортировке, на признаки поврежденного отправления, несоответствие заявленному содержанию отправления, либо же посылка имеет устойчивый запах, который свидетельствует о принадлежности отправления к перечню запрещенных к транспортировке.

В случае, если клиент отказывается показать содержимое или сотрудник выявил, что содержимое относится к запрещенному, представитель компании имеет право отказать в оформлении отправки и организации его перевозки, сообщили в компании.

«Нова пошта» сотрудничает с правоохранительными органами для содействия ходу следствия в случаях, если последние обращаются в компанию с запросами в установленном законом порядке, например, по решению суда. В то же время компания «Нова пошта» не собирает информации о содержании отправлений, пересылаемых клиентами. Кроме того, сотрудники отделений не обладают специальными знаниями, которые могут помочь определить отношение содержания отправления к веществам с наркотическим содержимым. Установить, относится ли то или иное пересылаемое вещество к наркотическим может только уполномоченный законом специалист (например, судебный эксперт) с соответствующей квалификацией», - говорится в ответе компании.

Напомним, как уже сообщалось, из всех операторов мобильной связи Украины только «Lifecell» заблокировал известный интернет-магазин наркотиков. Также сообщалось о том, что в маршрутных такси Николаева появились объявления о работе, в которых указаны номера, по которым парням старше 23 лет предлагают работу закладчиком синтетических наркотиков в Российской Федерации.