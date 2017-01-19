В Николаеве неизвестные обокрали киоск, магазин и заправку

В Николаеве полиция зафиксировала еще три кражи имущества.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В период с 1 по 16 января из киоска, расположенного в районе перекрестка проспекта Богоявленского и улицы Космонавтов, похитили кофейный аппарат. А в ночь на 16 января неизвестные повредили входную дверь, проникли в помещение магазина по адресу улица Театральная, 35А и похитили 8,7 тысячи гривен.

А в полицию Заводского района обратилась 31-летняя работница автозаправочной станции. Женщина сообщила, что в период с 12:00 по 14:00 16 января из помещения АЗС на улице Генерала Карпенко украли три бутылки виски.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве и области зафиксировали еще восемь краж из автомобилей.