Бывший детский сад №15 в Николаеве выставили на продажу – люди призвали вернуть его городу

Фото из архива Жители Ингульского района Николаева в очередной раз призвали городскую власть вернуть в собственность города имущественный комплекс неработающего детского сада №15 (ул. Космонавтов, 144), который был выставлен на продажу.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили представители инициативной группы жителей района.

Люди обеспокоены отсутствием мест в детских садах, ведь на весь густонаселённый микрорайон функционирует лишь один детский сад из четырех некогда существовавших. Как известно, с целью решения существующей проблемы они неоднократно проводили акции протеста, а также собрали свыше 4 тысяч подписей за возвращение детского сада городу.

По информации местных жителей, в 2002 году этот детский сад, построенный заводом смазочного и фильтрующего оборудования, был продан частным владельцам, однако те его так и не использовали. Нынешний владелец, ставший собственником бывшего детского сада после очередной перепродажи, поддерживал помещения и территорию в пригодном к использованию состоянии, вложил средства в ремонт и обновления самого здания, но никакой деятельности не вёл.

На данный момент, согласно размещенном на сайте dom.ria объявлению, нынешний собственник детского сада продает его за 34 миллиона 200 тысяч гривен.

«Неизвестно, будет ли воспринято это предложение городскими властями. В настоящий момент запланировано строительство нового детского сада в «Соляных» стоимостью 80 миллионов гривен. В то же время, город может окончательно потерять детский сад № 15, если он будет выкуплен частными собственниками», - отметили представители инициативной группы жителей района.

Стоит отметить, что с просьбой вернуть детсад №15 люди обращались и в 2012 году к тогдашнему мэру Владимиру Чайке.