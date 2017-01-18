На Одесчине двое мужчин пытались с помощью понтонного экскаватора похитить электрокабель со дна лимана

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В Одесской области пограничники задержали двух мужчин, которые пытались демонтировать электрический кабель, проложенный по дну Днестровского лимана.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"Двое граждан Украины недалеко от берега в районе морского торгового порта "Белгород-Днестровский", используя экскаватор на базе понтона, осуществляли незаконный демонтаж кабеля, проходящего по дну лимана", - говорится в сообщении.

Эти мужчины в прошлом месяце уже задерживались за нарушение правил пограничного режима. Они пытались незаконно демонтировать из грунта кабель электропитания в районе населенного пункта Маяки.

Пограничники сообщили об инциденте в полицию. Проводятся следственные действия.

Напомним, на Николаевщине воры, срезав 100 метров кабеля, оставили жителей двух многоэтажек без телефонной связи.

Роман Свиридов

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