Арестованного грузинского добровольца могут выдать России, - Сакварелидзе

Суд арестовал гражданина Грузии Гию Церцвадзе по запросу, который подала в Интерпол Россия, и теперь его могут передать в РФ.

Об этом заявил в своем Facebook экс-заместитель Генпрокурора Давид Сакварелидзе.

«15 января, по прибытию в Украину украинские правоохранители задержали Гию Церцвадзе – человека, который принимал участие как в грузинско-российской войне, так и в АТО в Украине в 2014-2015 годах. Его обвиняют в якобы совершении убийства на территории России в 2003 году, хотя есть четкие и неоспоримые доказательства того, что Грузию в этот период он не покидал, и хотят в дальнейшем передать по запросу Интерпола в руки России!»,–пишет он.

Как отмечает Сакварелидзе, дело откровенно сфабриковано. По сути это системная работа по уничтожению людей, принимавших и принимающих участие в войне против РФ.

«Сегодня (17 января-ред.) прошел суд, по результатам которого Гию оставили под стражей формально основываясь на том, что он не имеет регистрации в Украине, хотя адвокатами был предложен вариант поручительства как залог того, что Гия не будет скрываться. В течение следующих 5 дней юристы подадут апелляцию.

Понятное дело, что в случае передачи Гии России никакого суда там не будет. Он просто исчезнет!»,–подчеркнул он.

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