Беспилотные автомобили позволят боевикам устраивать дистанционные теракты, - эксперт

Автономные машины войдут в обиход всех людей, а не только военных и это может привести к новым терактам.

Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказала директор «Humans and Autonomy Lab» в Дьюкском университете Мэри Камингс, пишет «Зеркало недели».

- Сейчас мы переходим в мир, где вещи объединены между собой сетью. К примеру, у нас появляются автономные автомобили, грузовики. И это прекрасно. Мы в США любим технологии и считаем, что это выгодно и создает новые площадки для коммерции. Но эта сеть вещей также создает возможности для терроризма. Подумайте, террористу достаточно устроить хакерскую атаку, взять под контроль несколько грузовиков в Вашингтоне и устроить теракт с безопасного места. И взрывчатка не нужна. Поэтому нам нужна очень сильная система кибер-безопасности, нужны кибернетические подразделения, которые сделают невозможным такие хакерские атаки, - подчеркнула она.

В то же время, с ней не согласился исполнительный директор Международной кризисной группы (ICG) Жан-Маре Гуенно. Он отметил, что главная цель террористов – запугать как можно большее людей. Поэтому без взрывов в будущем тоже не обойдется, поскольку они эффективно достигают этой цели.

Напомним, что в прошлом году произошли первые случаи, когда террористы атаковали людей в Европе не применяя оружия. К примеру, во Франции во время празднования Дня взятия Бастилии на Английской набережной Ниццы грузовик въехал в толпу людей. Жертвами теракта в Ницце стали 84 человека, еще один умер в больнице в августе. Более двухсот лиц получили ранения. А в начале 2017 года такую же тактику применили террористы в Иерусалиме, направив грузовик против группы военных. В обоих случаях водителей застрелили на месте.