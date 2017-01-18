Четырех жителей Николаевщины отдали под суд за похищение мужчины и нанесение ему смертельных травм

В Очаковский горрайонный суд направили обвинительный акт в отношении четырех подозреваемых в деле о похищении мужчины и нанесении ему смертельных травм.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

В октябре 2016 года в Очакове четверо злоумышленников похитили мужчину. Они посадили мужчину в багажник автомобиля, на котором отвезли его в дом в Очаковском районе. Там преступники длительное время пытали похищенного, нанесли ему тяжкие телесные повреждения. Через двое суток полиция освободила пострадавшего и доставила его в больницу в бессознательном состоянии. К сожалению, спасти мужчину не удалось, он скончался от полученных травм. Полиция задержала подозреваемых, выяснилось, что мотивом жестокого преступления была месть за якобы оскорбление женщины и кражу у нее документов.

Четверо фигурантов дела обвиняются по части 3 статьи 146 («Незаконное лишение свободы или похищение человека») и части 2 статьи 121 («Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего») Уголовного кодекса Украины. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.