В Вознесенске грабители отдали парню старый мобильник взамен отобранного телефона: «Чтобы не расстраивался»

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В Вознесенске полиция задержала двух подростков возрастом 18 и 16 лет, которые подозреваются в грабеже.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

17 января на рынке подростки остановили 17-летнего студента, который шел по улице, разговаривая по телефону, и забрали у него мобильник.

«А чтобы пострадавший «не расстраивался», грабители отдали ему свой старый гаджет. Телефон грабители успели продать на том же рынке случайному прохожему и купить на вырученные средства спиртные напитки», - рассказали в полиции.

По факту случившегося начато уголовное производство по части 2 статьи 186 Уголовного кодекса Украины («Грабеж»).

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве задержали злоумышленника, который выслеживал и грабил подростков.

Вадим Богданов

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