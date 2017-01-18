В 2016 году одного из пленных родные выкупили у боевиков за $15 тысяч, - волонтер

Волонтер предупреждает, что в вопросах выкупа бойцов АТО или гражданских из плена боевиков много нюансов.

Об этом сообщает руководитель ОО "Блакитний птах", волонтер Анна Мокроусова, передает «Громадське.Радіо».

- Если близких взяли в плен и держат их более-менее официально, то вряд ли вам будут звонить с предложением о выкупе сами боевики. Если звонят, то это мошенники. Есть ситуации, когда в плен берут некие бандформирования, тогда выкуп — это очень опасно. Потому что эти бандформирования местная «власть» преследует. И если об этом станет известно, то боевики могут быть наказаны. Поэтому в вопросах выкупа очень много нюансов, - заявила Мокроусова.

По ее словам, о выкупе из плена чаще договариваются с неофициальными представителями «Л/ДНР». Так, в 2016 году на последнем известном Мокроусовой выкупе просили 15 тысяч долларов.

Напомним, ранее из плена террористов «ДНР» освобожден последний «киборг», которого боевики удерживали почти два года.