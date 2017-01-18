В АТО людей убивают из-за контрабанды, на которой зарабатывают военные и силовики, - волонтер

В АТО людей убивают из-за контрабанд, на которой зарабатывают военные и силовики.

Об этом заявил волонтер Родион Шовкошитный, который 11 месяцев работал в составе мобильной группы, которая в зоне АТО проявляла нелегальных торговцев, которые перевозили товар через линию разграничения, передает «Украинская правда».

По словам Шовкошитного, из-за «контрабаса» (контрабанда, так называют незаконную торговлю с оккупированными территориями — ПН) могли убить нескольких людей. Также волонтер рассказывает о схемах, по которым нелегально возили товар на оккупированную территорию, и истории, как мобильные группы задерживали этих «предпринимателей».

По словам волонтера, контрабасом занимаются отдельные работники СБУ, Антитеррористического центра, фискальной службы и военнослужащие. И хотя незаконная торговля - явление распространенное, наказание понесли лишь единицы.

Напомним, журналист, расследовавший «дело Эндрю», выехал из Украины из-за угроз.

Как известно, 2 сентября 2015 года ночью возле города Счастье Луганской области совершено нападение на мобильную группу волонтера с позывным «Эндрю», которая противодействовала контрабанде в прифронтовой полосе. Нападение произошло в зоне ответственности 92-й бригады ВСУ. В результате подрыва на мине погибли сам «Эндрю» и сотрудник фискальной службы, еще четверо военнослужащих получили ранения.

На следующий день неподалеку от этого района, подорвавшись на фугасе, погиб и.о. замкомбата одного из батальонов 80-й отдельной аэромобильной бригады Владимир Киян с позывным «Тайфун», который, по сообщениям, хотел разобраться в гибели мобильной группы.

12 и 14 февраля по подозрению в расстреле мобильной группы “Эндрю” были задержаны двое бывших разведчиков 92-й омбр Александр Свидро (позывной «Змей») и Павел Долженко (позывной “Крым”). Позже обоим демобилизованным военнослужащим была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По предъявленным обвинениям им грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное.