Стали известны подробности того, как пьяный николаевец угрожал устроить взрыв в многоэтажке

Фото из архива В Николаеве жильцы многоэтажки №132 по улице Скульптора Измалкова обеспокоены своим соседом, который 17 января угрожал устроить взрыв в доме.

Об этом идет речь в сообщении, пришедшем на профили редакции «Преступности.НЕТ» в социальных сетях.

Напомним, ранее сообщалось, что 17 января пьяный 56-летний мужчина сообщил в полицию, что его квартира в многоэтажке якобы заминирована. Сообщение мужчины оказалось ложным.

«В первом подъезде мужчина с 10-го этажа пытался взорвать дом! Напустил газа, всех жильцов вывели на улицу, никого в дом не пускали. Где-то через час его вывели и все. А сегодня он уже дома! В полиции сказали «не переживайте, мы перекрыли у него газ». А то что он неадекват, такое вычудить, и в дальнейшем может не взорвать, а например, поджечь дом?! Жить спокойно с ним не получится уже… Как на пороховой бочке», - указано в письме.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» уточнили детали случившегося. Злоумышленник был в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в полицию и заявил, что у него «в квартире произойдет взрыв», если к нему не приедет полиция. Прибывшим на место полицейским дебошир заявил, что взрыв должен произойти «у него в голове».

В полиции пояснили, что в квартиру злоумышленника обрезана газовая труба, и он никаким образом не мог пустить газ. На данный момент полиция проводит следственные действия, чтобы направить дебошира на психиатрическую экспертизу. Начато уголовное производство по части 1 статьи 259 Уголовного кодекса Украины («Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности»). В полиции уверяют, что собирают материалы для того, чтобы объявить злоумышленнику о подозрении и чтобы суд избрал ему меру пресечения.