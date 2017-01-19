«Борьба за кислород»: депутат горсовета Николаева рассказала, что делать в случае, если кто-то пилит деревья

Депутат Николаевского городского совета от «Самопомощи» Светлана Таранова опубликовала инструкцию, как следует действовать в случае, если кто-то пилит деревья.
Соответствующую информацию она разместила на своей странице в социальной сети Facebook, опубликовав акт, разрешающий спил деревьев, который должны продемонстрировать в случае, если он имеется.
«В этом акте важно всё.
1.Фамилии людей, дающих разрешение постоянны. Запомните их. Они за все отвечают и несут ответственность, если что.
2. Мокрая печать обязательна. Но здесь есть нюанс. На самом оригинале должна быть мокрая печать ЖКХ. Если вам показывают копию - должна быть мокрая печать администрации. Просто ксерокс, без мокрых печатей - бумажка.
3. На работах обязательно должен присутствовать представитель ЖКХ или администрации. Это прописано в самом акте. Разговаривайте с ним.
4. Подрядчики тоже постоянны. С ними заключают договор либо администрация, либо опять же ЖКХ. На данный момент заключили договора ЖКХ, Заводская и Центральная администрация. Это фирмы: «Проектбудсервис-Юг», «Зеленое хозяйство», ПП Тертиченко.
Остальные администрации договора пока не заключили. На их территории может работать подрядчик ЖКХ.
5. У представителя подрядчика должна быть корочка, подтверждающая его работу на данном предприятии. У некоторых есть униформа. Они не должны вам хамить. Это дополнение от моих розовых очков.
6. Обратите внимание: на каждом акте в правом нижнем углу есть схема размещения самого дерева на местности.
7. В таблице указано, что должны сделать с каждым деревом: кронировать или спилить», - отметила депутат.
По ее словам, в том случае, если все совпало, то остановить спил уже нельзя.
«Хотя, если есть сомнения в целесообразности процесса, можно найти спеца, который в пух и прах «раздолбает» коллег из экологии. Реестр по деревьям таки-есть. Корчагов (начальник управления экологии - ПН) покажет его всем, кто к нему зайдет. Они уже думают над тем, как сделать его доступным всем и на сайте», - добавила Таранова.
При этом она также отметила, что на следующем аппаратном совещании в мэрии будет предприняты определенные шаги и внесены предложения по «борьбе за кислород».
Напомним, патрульные задержали николаевца, который незаконно спилил деревья.