«Борьба за кислород»: депутат горсовета Николаева рассказала, что делать в случае, если кто-то пилит деревья

Светлана Таранова Депутат Николаевского городского совета от «Самопомощи» Светлана Таранова опубликовала инструкцию, как следует действовать в случае, если кто-то пилит деревья.

Соответствующую информацию она разместила на своей странице в социальной сети Facebook, опубликовав акт, разрешающий спил деревьев, который должны продемонстрировать в случае, если он имеется.

«В этом акте важно всё.

1.Фамилии людей, дающих разрешение постоянны. Запомните их. Они за все отвечают и несут ответственность, если что.

2. Мокрая печать обязательна. Но здесь есть нюанс. На самом оригинале должна быть мокрая печать ЖКХ. Если вам показывают копию - должна быть мокрая печать администрации. Просто ксерокс, без мокрых печатей - бумажка.

3. На работах обязательно должен присутствовать представитель ЖКХ или администрации. Это прописано в самом акте. Разговаривайте с ним.

4. Подрядчики тоже постоянны. С ними заключают договор либо администрация, либо опять же ЖКХ. На данный момент заключили договора ЖКХ, Заводская и Центральная администрация. Это фирмы: «Проектбудсервис-Юг», «Зеленое хозяйство», ПП Тертиченко.

Остальные администрации договора пока не заключили. На их территории может работать подрядчик ЖКХ.

5. У представителя подрядчика должна быть корочка, подтверждающая его работу на данном предприятии. У некоторых есть униформа. Они не должны вам хамить. Это дополнение от моих розовых очков.

6. Обратите внимание: на каждом акте в правом нижнем углу есть схема размещения самого дерева на местности.

7. В таблице указано, что должны сделать с каждым деревом: кронировать или спилить», - отметила депутат.