Телефонный мошенник похитил с банковского счета николаевского пенсионера 55 тысяч гривен

На Николаевщине жертвой телефонного мошенника стал 70-летний житель Очакова. С его банковского счета похитили 55 тысяч гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Пенсионеру позвонил неизвестный, назвавшийся работником банка, и сообщил, что якобы произошел технический сбой в программе. В результате этого пенсионер может потерять свои сбережения на банковском счете. Аферист заверил, что возникшую проблему можно решить прямо сейчас, но для этого мужчине нужно было сообщить данные своей банковской карты. Житель Очакова сделал этого и с его счета исчезли деньги.

Еще три подобных случая были зафиксированы в Николаеве, где трое мужчин потеряли соответственно 4,4 тысячи гривен, 12,5 тысяч гривен и 1 тысячу 260 гривен. Кроме того, в аналогичном случае 29-летний житель Новоодесского района лишился 615 гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве женщина отдала аферисту 190 тысяч гривен за «освобождение» своего сына из полиции.