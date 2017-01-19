После провала ремонта дорог на Николаевщине Гройсман перевел Бараха из «Укравтодора» на новую руководящую должность

Евгений Барах и его советник Николай Шульга Бывшего исполняющего обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог («Укравтодор») Евгения Бараха перевели на новую руководящую должность - Первого заместителя председателя Государственного агентства резерва Украины.

Об этом свидетельствуют распоряжения премьер-министра Украины Владимира Гройсмана от 11 января, опубликованные на официальном сайте Кабинета министров.

В один день его уволили с должности первого заместителя главы «Укравтодора» и тут же назначили на новую должность.

Согласно тексту одного из распоряжений, причиной для увольнения Бараха из «Укравтодора» стал «переход на другую работу».

По сообщению пресс-службы Госрезерва, Евгений Барах уже был представлен сотрудникам центрального офиса.

Стоит отметить, что до назначения главой «Укравтодора» Славомира Новака в разгар ремонтных работ на дорогах Барах 4,5 месяца исполнял обязанности руководителя структуры, с 1 июня.

При этом он принимал кадровые решения об увольнениях и назначениях руководителей Служб автодорог в областях. И, по заявлению профильного Министра инфраструктуры Владимира Омеляна, должен был в частности лично ответить за срыв дорожных работ на Николаевщине, куда прислал исполнять обязанности главного дорожника области своего советника Николая Шульгу. Именно под руководством Шульги в Службе автодорог признали, что строительный сезон 2016-го попросту «профукали».

Что касается личности самого Бараха, то как писали ранее «Новости Донбасса», он может быть племянником заместителя Генерального прокурора Украины – Главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса.

В 2014 году Анатолий Матиос женился на Ирине Барах – известной в Херсонской области предпринимательнице. В интервью изданию «Публичные люди» Ирина Барах рассказал о своем брате Викторе, который погиб в 1984 году в Афганистане, в том же году у него родился сын.

В 2014 году начальником Управления инновационного развития, начальником отдела анализа финансовой политики Департамента финансово-экономической работы «Укравтодора» был назначен уроженец Херсонской области 1984 года рождения Евгений Викторович Барах. 27 августа 2014 года Евгений Барах был назначен на должность первого заместителя председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины. По времени это совпадает с приходом Анатолия Матиоса на работу в Генеральную прокуратуру Украины.

При этом Барах отказался подтвердить или опровергнуть свои родственные связи с Матиосом. Журналисты ранее обращались к Евгению Бараху с соответствующим запросом, но он согласие на предоставление запрашиваемой информации не предоставил.