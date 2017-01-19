В Николаеве с поличным задержали домушников, пытавшихся обокрасть квартиру

В Николаеве 18 января благодаря своевременному сообщению граждан патрульные задержали с поличным подозреваемых в краже из квартиры.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

Около 19:00 патрульные получили сообщение, что в квартиру в доме по проспекту Богоявленскому через окно пытаются проникнуть неизвестные.

«Прибыв на место, инспекторы заметили мужчину, который быстро шел в противоположную от них сторону. При приближении к нему патрульных он бросил на землю перфоратор (который, как было установлено впоследствии, он похитил). Во время общения 28-летний задержанный очень нервничал и не мог объяснить, куда он направлялся. Во время проведения проверки патрульные нашли у него медицинский шприц с веществом, похожим на наркотик», - рассказали в полиции.

В дальнейшем выяснилось, что двое неизвестных пытались проникнуть в квартиру на первом этаже. Соседи рассказали об этом хозяевам, те прибыли на место происшествия и не смогли открыть двери в своем жилище, ведь они были закрыты изнутри. Тогда инспекторы вызвали спасателей – когда они открыли дверь, патрульные зашли внутрь и задержали второго, 27-летнего подозреваемого.

Напомним, ранее патрульные задержали николаевца, который находился в розыске и искал «закладку» возле деревьев.