СБУ задержала жителей Николаева, которые пересылали кокаин из Южной Америки в Россию

Канал контрабанды кокаина из одной из стран Южной Америки ликвидировала в Николаеве Служба безопасности Украины совместно с правоохранителями Федеративной Республики Германии.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Трое жителей областного центра получали наркотики через международные почтовые отправления, перепаковывали посылки и переправляли их своим подельникам в Российскую Федерацию.

Оперативники спецслужбы задержали наркоконтрабандистов во время получения ими почтового отправления с 420 граммами кокаина из Южной Америки.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.305 ("Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров") Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что наркодилец, пытавшийся провезти в Украину наркотики и продать их на Николаевщине, получил 6 лет тюрьмы