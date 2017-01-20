В Николаеве за одну ночь украли номера с пяти автомобилей

В Ингульском и Центральном районе Николаева в ночь на 18 января неизвестные похитили номерные знаки с пяти автомобилей.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Злоумышленники сняли номера ВІ5731ВХ с автомобиля «ВАЗ-21093», который находился возле дома №171 по проспекту Центральному; номер ВТ1459ВЕ с «Daewoo Lanos», припаркованного у дома №18А по улице Строителей; номер АА9269ОН с автомобиля «Lexus», находившегося у дома №14Б по улице Строителей; номер АА5679РА с автомобиля «Volkswagen», припаркованного возле дома №38 по улице Олейника. Также похитили номерной знак АЕ3664СА с автомобиля «Chevrolet Aveo», который находился возле дома №56 по улице 3-я Слободская.

Также сообщается, что злоумышленники вечером 18 января украли ноутбук из автомобиля «Opel Vectra», который был припаркован возле торгового центра по улице 6-я Слободская.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве вор номерных знаков выпрыгнул с четвертого этажа, чтобы скрыться от полиции.