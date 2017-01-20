В суде заслушали запись разговора Романчука со взяткодателем: В области все вопросы решает один человек, в облсовете – два

Николай Романчук В первом разговоре с директором ООО «ЭЛК-Буд» Максимом Гламаздиным обвиняемый в получении от него взятки Николай Романчук, будучи на тот момент первым заместителем главы Николаевской облгосадминистрации, давал понять бизнесмену, что в регионе «все вопросы решает один человек».

Аудиозапись соответствующего разговора прослушали в качестве доказательства вины Романчука в ходе заседания в Центральном районном суде Николаева в пятницу, 20 января, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, экс-вице-губернатор обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины («Получение взятки»). А именно в том, что «требовал и получил» 90 тысяч долларов от директора ООО «ЭЛК-Буд» Максима Гламаздина за использование служебных полномочий для выдачи специального разрешения на добычу камня-ракушняка в Еланецком районе.

Согласно прослушанной аудиозаписи, в разговоре с Гламаздиным Романчук несколько раз акцентировал внимание на необходимости договариваться в том числе и с депутатами областного совета, которые на комиссиях должны будут сделать «одобрямс» по нужному фирме решению. По его словам, и в облсовете есть «принимающие решения» люди, и таких два человека.

Предлагаем вниманию читателя расшифрованные ключевые моменты данного разговора, который происходил в кабинете у Романчука в помещении облгосадминистрации:

Романчук: Рассказывайте, какая обстановка.

Гламаздин: Та все отлично. Значит, ситуация у нас такова: у нас есть в Еланце старый советский карьер с оставшимися в нем ресурсами… Хотим работать, развивать свой собственный регион, родной, так сказать, в котором родился.

Романчук: Как далеко вы зашли в этом процессе? С учетом того, что вы надеетесь, на кого-то уже выходили, где-то просили? Вам уже где-то что-то обещали?

Гламаздин: Мы готовы на все конструктивные решения.

Романчук: Уже они были?

Гламаздин: Ну, у нас одно решение Водяно-Ларинского сельсовета есть.

Романчук: Понятно-понятно. В данной ситуации дальше идет районный совет, областной совет…То есть в данной ситуации вы уже имеете человека, который говорит: «Эти вопросы я решаю в полном объеме»?

Гламаздин: Нет, мне сказали приехать к вам, отрекомендовали.

Романчук: То есть, до этого вы никуда ни к кому не обращались, значит?

Гламаздин: Только по месту.

Романчук: Вы ведь знаете, что в любом случае, все вопросы решаем не мы. Мы подаем представление в областной совет, где на сегодняшний день есть депутаты. В конечном результате, когда пройдете через все комиссии, а их восемь, вопрос выносится на сессию, и большинство депутатов должны проголосовать за этот документ. Теперь есть запросы времени и скорости. Как может быть? В следующем году, или в этом? Или немедленно?

Гламаздин: Все будет упираться в то, как будут получены документы.

Романчук: Все будет упираться, как будут получены документы… а какое ваше желание?

Гламаздин: Желание есть большое, материал нам интересен. Чтоб вы понимали, там есть очень интересный ракушняк, не крымский.

Романчук: У вас есть на сегодняшний день конкуренты?

Гламаздин: У нас рынок сбыта за рубежом.

Романчук: В данной ситуации вы с кем-то в конфликте?

Гламаздин: Нет.

Романчук: Не в конфликте, то есть вы открыто пришли и говорите: мы хотим работать?

Гламаздин: Да.

Романчук: А создавать рабочие места на территории Николаевской области? Инвестировать в развитие добычи камня в регионе? И уже в своем сегменте рынка в Европе или за рубежом вы нашли нишу, которая позволяет вам реализовывать?

Гламаздин: Да

Романчук: То есть вы просчитывали экономику, есть бизнес-план, который говорит, что вы сегодня вкладываете деньги и через год или через два вы эти деньги отбиваете и имеете свой карьер? То есть, все проработано, изучено, и это не просто фикция какая-то? Когда взял, реализовал, а потом говорит: «Купи у меня, у меня все документы есть»?

Гламаздин: Дело в том, что нет. Нам нужен этот материал, сам камень. Он качественный и хороший. Но вопрос в том, вы же сами понимаете, что такое Еланец: дороги, инфраструктуры – ноль, деревня, которая там была – Новониколаевка, где стоит этот карьер, все, кто там жил, там и работали, теперь же там одни хаты-развалянки стоят.

Романчук: Согласен, но в этой ситуации, еще раз говорю, все зависит от того, как вы ставите вопрос. Если этот объект, этот инвестиционный проект, который вы реализовываете, вы берете на себя, и он вам в конечном итоге дает сам продукт, и этот продукт вы реализовываете, то это понятно. А если вы получаете пакет документов, а в области есть другая компания, которая у вас все это покупает, то это получается частичная реализация этого проекта. Поэтому я вас и спрашиваю: вы его до конца реализовываете?

Гламаздин: Я понял вас. Мы не посредники. Я – директор фирмы «ЭЛК-Буд», которая будет заниматься и добычей, и я думаю, даже сбытом.

Романчук: В данной ситуации на сегодняшний день, если бы мы имели полное влияние на всех депутатов 100%, мы бы сказали: «Вопросов никаких нет, все, тема закрыта и решена». Если бы мы имели в областном совете 100%е большинство, то мы бы в этой ситуации пришли бы в областной совет и сказали: «Вот так». Но есть определенные моменты, которые на сегодняшний день нужно обсуждать, нужно будет их согласовывать.

Вы знаете, что в области решает все вопросы не несколько человек, а один человек. Есть город, есть область. Есть областной совет, по ним идут два человека, которые принимают решения… И чтобы я сегодня с вами встретился, а тем более вел какие-то дальнейшие переговоры, я получу дальнейшее разрешение, то есть, получу право. И сейчас вы только сказали одно, что готовы сотрудничать. Но в этой ситуации… теперь события, которые могут происходить… надо изучить тему. Есть ли у вас конкуренты? Вы говорите, что нет. Есть ли те люди, к которым вы обращались и вы несли затраты, есть ли какие-то обязательства перед ними? Вы тоже сказали, что нет. Тогда мы понимаем и знаем, что вы – как бы единственная компания, которая претендует на этот объект, на который нужно получить чисто 100% документов и дать вам работать. В этой ситуации, как бы мы не хотели, и о чем бы мы ни говорили, и кто бы ни заходил, чем бы ни занимался, есть обязательства. Обязательства заключаются в двух разделах. Первый… вы должны будете оформить и подписать договор социального партнёрства.

Гламаздин: Мы готовы.

Романчук: Абсолютно прозрачный. Он никем не придуманный, он стандартный. Есть сторона, которая берет на себя обязательства, и есть сторона, которая отвечает за эти обязательства. Это сельский совет, который на тот период, когда вы будете рассматривать в областном совете вопрос, придет и скажет: «Да, этого человека мы знаем, у нас есть полное понимание, и договор социального партнерства подписан». Это до того момента, как мы этот вопрос выносим на сессию. Но договор вступает в действие, когда вы получите все документы.

Дополнительно вы уже что-то когда-то делали? Или вы еще в этом процессе не участвовали?

Гламаздин: Нет-нет, не участвовали. наработки есть, но как бы и здесь...

Романчук: То есть, на сегодняшний день карьера песка, карьера камня нет? Ну, то есть, в этом бизнесе…?

Гламаздин: Нет, я представляю людей из Днепропетровска, которые плотно этим занимаются. Но вопрос стоял так, что фирма должна быть местная, и мы открыли здесь фирму специально для этого карьера. Лично я директор, лично я ее создавал, лично я буду этим заниматься.

Романчук: Лично? Вы сегодня живете в Николаеве?

Гламаздин: На данном этапе, да. Я здесь родился.

Романчук: В этой ситуации меня устраивает. Мы с вами познакомились. Телефон у вас есть, электронные адреса есть. Я с вами встретился в согласованных действиях. Давайте мы возьмем сейчас тайм-аут, после праздников найдем друг друга и продолжим нашу дискуссию на конкретных задачах, сроках. И мы говорим, что мы берем ответственность вот такую и даем вам вот такой результат, который вы пропишете, который вам нужен. И в этой ситуации мы закрываем все вопросы.

Гламаздин: Вполне отличная ситуация.

Романчук: Потому что у нас есть много компаний, много бизнеса и с песком, и с камнем.

Гламаздин: К песку мы не имеем никакого отношения.

Романчук: Да, и урановой рудой сегодня ваши товарищи из Днепропетровска проявили желание, занимаются этим вопросом. Ну, грубо говоря, они не будут заниматься, я знаю, кто выше занимается, потому что у нас еще нет технологий. Но сам факт, что они приехали сюда.

Поэтому в этой ситуации мы готовы подмочь, подсобить, но при этом нужно будет согласовать все действия, минимизировать ваши затраты, потому что на сегодняшний день разношерстные депутаты, каждая комиссия должна «одобрямс», поднять руку и сказать: «Мы за». Да, минимизировать ваши затраты и дать вам право работать.

Гламаздин: Ну, как бы вы все равно понимаете, что вы не последняя инстанция, мне еще нужно будет в Киеве получить лицензию. После всего пакета документов.

Романчук: Абсолютно верно.

Гламаздин: Там, я думаю, у меня вопросов не возникнет.

Романчук: Абсолютно верно

[…]

Романчук: В этой ситуации мы минимизируем ваши затраты, мы не этот самый… Вы можете сказать: «Николай Павлович, мы с вами познакомились, мы идем своим путем». Но в этой ситуации я знаю, что там внизу, на третьем этаже, сидят 64 депутата, и каждый из них хочет что-то, значит, это самое. Поэтому мы минимизируем затраты, которые должны как бы там… Для нас очень важен ваш проект, ваши рабочие места и налоги. Для нас это важно. Все остальное – все остальное.

Гламаздин: Все, без вопросов. Мы налоги готовы платить всегда.

Романчук: Мы вам поможем.

[…]

Гламаздин: Единственное, мы хотели бы протянуть туда кабель, а не ставить дизельки. Я не знаю, но по слухам вопрос станет еще и с нашим облэнерго. Как бы, если будет возможность, тоже там…

Романчук: Смотрите, значит, там написано, кто я такой, – показывает пальцем на визитку. - Да?

Гламаздин: Да.

Романчук: В этой ситуации, как бы мы не говорили, понимаете… облэнерго входит в структуру государственных предприятий. А государственные предприятия находятся под контролем.

Гламаздин: Без вопросов.

Романчук: Мы беремся и с вами входим как бы в партнерские отношения. Но мы решаем комплексно вопросы.

[…]

Романчук: Помогая вам, решая ваш вопрос, мы минимизируем ваши затраты. Вы не будете ходить туда-сюда. Почему? Потому что в первую очередь... нужна экологическая служба?... Нужна будет. Нужно комиссии все будет пройти. Хотели вы, не хотели: восемь комиссий – восемь председателей комиссий. Если вы с каждым будете общаться, то у вас с каждым будут затраты, но не потому что я сказал, это потому что они все сидят на этот самый… Я это вам просто говорю.

Гламаздин: Я в принципе пришел к тому человеку, которого я искал.

Романчук: Вы правильно пришли. Я получу право на переговоры, я не могу сегодня что-либо делать, не ставя в известность. Глава администрации контролирует в общем, и уже по сегментам мы – заместители решаем эти вопросы. Поэтому познакомились. Телефон 24 часа в сутки, в субботу и в воскресенье. На следующей неделе уже более дипломатично в правильном понимании обсудим эту тему.

Гламаздин: Без вопросов. Вы меня набираете, я готовлю пакет документов, который…

Романчук: Да. Могу это я быть, могу не я. Если не я, будет другой человек, то это 100% тот человек, который согласованный и ведет переговоры.

Гламаздин: Я вас понял.

Как известно, 3 июня в Николаеве в ходе спецоперации СБУ и военной прокуратуры за вымогательство взятки в особо крупном размере за разрешение на разработку карьера задержали героя Украины Николая Романчука. Также были задержаны его помощник и водитель. Среди других фигурантов оказался и помощник главы Николаевского облсовета Геннадий Левченко, который на данный момент находится «в бегах». Позже стало известно, что в коррупционной схеме принимал участие и первый заместитель главы Николаевского областного совета Михаил Соколов.

8 июня суд арестовал Романчука и назначил залог в 5,5 миллионов гривен. 22 июня залог был внесен и вице-губернатор покинул Одесское СИЗО. Позже стало известно, что сын Романчука Денис внес залог в 5,5 миллиона гривен.