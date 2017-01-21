Николаевец хотел арендовать жилье и наткнулся на аферистов

В Николаеве 23-летний парень стал жертвой аферистов, когда хотел арендовать квартиру.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Как выяснилось, парень нашел объявление на сайте об аренде квартиры. Позвонив по указанным контактам, он договорился с собеседником об аренде на определенный период. После этого николаевец перечислил 800 гривен залога на указанный незнакомцем счет. А когда он решил еще раз связаться с «арендодателем», то телефон мошенника уже был выключен, а объявления на интернет-странице уже не было.

Напомним, ранее сообщалось, что «банковские» мошенники выманили у пятерых жителей Николаевщины почти 40 тысяч гривен.