«По простыням через окно», - девушка сбежала от николаевца, который разбил ей голову и насильно держал взаперти три дня

В Николаеве мама 19-летней Елены Хоровой заявила в полицию, что бывший парень ее дочери – 24-летний Сергей Терещенко – с 15 по 17 января незаконно удерживал девушку в квартире, избивая ее.

Об этом она рассказала «Преступности.НЕТ».

По словам матери, Елене удалось выбраться из заточения вечером 17 января, когда обидчик ушел на работу: девушка связала простыни и по ним через окно спустилась с третьего этажа. По факту случившегося было написано заявление в Ингульский отдел полиции, по месту жительства парня.

- Он разбил ей голову, и сам же зашил нитками. Хирург, к которому мы обратились, был в шоке. Зашивал простыми обычными нитками! Могло пойти заражение!... У нее такие отеки… Мутузил ее трое суток с 15-го по 17-е… Это неадекватный, больной человек, - рассказала мама девушки. - Он угрожал ей: «Я тебя убью и закопаю, и никто тебя не найдет, я и твоих родственников найду, всех поубиваю».

При этом родственники девушки посчитали, что необходимо дать максимальную огласку произошедшему, опасаясь, что это не первая жертва, и что "изверг не понесет заслуживаемого наказания". Как отметила мама девушки, опасения их усиливались тем, что в полиции обещали задержать его в день подачи заявления – 18-го января, но так и не задержали, и он, находясь на свободе, продолжает писать Елене личные сообщения.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» подтвердили подачу соответствующего заявления, и сообщили, что предварительно действия обидчика квалифицированы по части 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины («Незаконное лишение свободы или похищение человека»).

По состоянию на утро 20 января, личность парня установлена, его доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевец открыл огонь из карабина «Сайга», чтобы остановить похитителя своей девушки.