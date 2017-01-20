В Николаеве поймали жительницу Чернигова, которая снимала и обворовывала квартиры

В Центральном районе Николаева полиция задержала 18-летнюю жительницу Чернигова, которая обворовывала съемные квартиры.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В полицию поступило сообщение от 46-летнего частного предпринимателя, что он разоблачил воровку. Мужчина заключил соглашение с девушкой об аренде ею квартиры на сутки.

«Квартирантка почему-то не внушала доверия владельцу, поэтому он решил подождать у подъезда и не зря – уже через несколько минут воровка вызвала такси и выносила из его квартиры телевизор. Кроме того, девушка приготовила «на вынос» еще микроволновую печь и DVD-проигрыватель», - отмечено в сообщении.

Воровка «гастролировала» по многим районам Николаевщины и другим областям Украины, действуя по аналогичной схеме. Злоумышленница «конспектировала» свои преступления в тетрадь, отмечая город, в котором совершила кражу, адрес и перечень имущества, чем значительно облегчила работу полиции. Теперь злоумышленнице грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве задержали вора, совершившего более 10 краж из тамбуров в подъездах.