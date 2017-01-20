Более 500 пайщиков, которых хочет лишить земли мать нардепа Корнацкого, попросили защиты у Порошенко и силовиков

Оксана Валешинская Более 500 жителей Первомайского района обратились к Президенту Украины Петру Порошенко, Министру внутренних дел Арсену Авакову, главе Верховной Рады Андрею Парубию, Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко с просьбой восстановить их права на землю, которые у них пытается отобрать мать нардепа Аркадия Корнацкого.

Текст письма опубликовала адвокат пайщиков адвокат Оксана Валешинская.

«К сожалению, нынешняя власть упорно не желает учиться на ошибках предыдущей и забывает, что единственным источником власти является народ. Однако, ради сиюминутной выгоды, ради каких-то дружеских отношений в угоду одному человеку властьимущие готовы наплевать на права сотен других людей!», - написала она.

В тексте коллективного обращения рассказывается о том, что в 2012 году жители Первомайского раона Никоалевской области получили земельные участки.

«Но радость сменилось разочарованием, поскольку нашу землю занял Аркадий Корнацкий, ныне депутат Верховной Рады Украины. Его не интересуют ни решения судов – он их дерзко не выполняет, ни собственные преступления – он знает, что у него есть иммунитет и поддержка «друзей», - говорится в письме.

Также в нем указывается, что в апреле 2016 года, теперь уже бывший глава Николаевской ОГА Вадим Мериков отменил решение о выделении земли. Несмотря на ряд судебных решений в пользу пайщиков, они отмечают, что правоохранительные органы не предприняли действий по установлению справедливости.

Как добавила адвокат Оксана Валешинская, единственной реакцией Генпрокуратуры стали вызовы на допросы пайщиков, у которых спрашивают, подписывали ли они коллективное обращение.

«Единственная реакция на обращения людей, которые направлялись до сих пор - допросы Генпрокуратурой по поводу подписывали ли они соответствующие обращения и зачем. Допросы. Процессуальные действия, которые могут касаться только обстоятельств совершенного правонарушения и отнюдь их жалоб, обращений по несостоятельности обвинений одного нардепа и бездействия в расследовании совершенных его фирмой преступлений. Мне, как их представителю, люди жалуются, что прокуроры для их допроса приходят, в частности, в районную больницу, как на работу, допросы проводят в больнице посреди рабочего дня, отвлекая врачей от пациентов, исключая использование ими правовой помощи, а результат всем - информация "или вы подписали жалобу" ?! Не знаю чья это выдумка, однако это явно незаконно. Люди все же ждут умного рассмотрения и принятия властью всех мер, чтобы исключить нарушение их прав неким власть имущим, должностным лицом, но и тем более теми, кто действует вопреки судебным решением!», - написала Валеiинская.

Напомним, ранее Корнацкий сначала заявил, что выходит из БПП и подумывает о том, чтобы покинуть фракцию (как раз в тот момент, когда решался вопрос о создании коалиции БПП с Народным фронтом), а потом сказал, что передумал, так как «достиг целей». После этого Порошенко своими распоряжениями отменил решения главы Первомайской РГА, тем самым «подыграв» Корнацкому.

Речь идет о конфликте вокруг выделенных более 750 земельных паев для бюджетников района. Данные земельные участки общей площадью полторы тысячи гектар уже четвертый год являются объектом разнообразных судебных споров между матерью нардепа Корнацкого, ООО «Агрофирма Корнацкого» с одной стороны - и 773 жителями Первомайского района, а также ООО «Партнер-Агро» - с другой, однако все это время суды подтверждают правоту последних.

В итоге, коллега Аркадия Корнацкого, народный депутат Украины Вадим Пидберезняк опубликовал свидетельства давления Корнацкого на главу Кривоозерской РГА Алексея Мирошниченко, который утверждает, что инициатором его назначения на должность был именно Аркадий Корнацкий, который сразу после назначения принялся навязывать ему своих людей в заместители. При этом глава РГА заявил, что Корнацкий требовал, чтобы ему в пользование передали 7 ставков, которые находятся в районе. Глава Кривоозерской РГА в итоге заявил, что все, что творится в его районе - это попытка со стороны Корнацкого превратить весь район в свою феодальную вотчину.

Также известно, что недавно нардеп Аркадий Корнацкий сначала заявил, что выходит из партии «БПП» и подумывает о том, чтобы покинуть фракцию (как раз в тот момент, когда решался вопрос о создании коалиции БПП с Народным фронтом), а потом сказал, что передумал, так как «достиг целей». Тем временем на официальном сайте Президента Украины появились два документа, касающиеся спорных земель в Первомайском районе (вокруг Чаусово-2), за которые уже несколько лет кряду судится «Агрофирма Корнацких».

По информации депутата Николаевского областного совета от БПП Михаила Талпы, кроме требования решить этот земельный конфликт, Корнацкий, шантажируя выходом из партии, требовал от Порошенко назначения глав РГА у него на округе №132.