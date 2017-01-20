«Самых-самых лучших адвокатов сюда!» - опубликовано видео, как николаевский дебошир угрожает полиции

Патрульная полиция Николаева опубликовала видео, на котором николаевский дебошир Артем Слободянник угрожает правоохранителям и угрожает их «уволить».

Напомним, ранее сообщалось, что Слободянник – один из участников дебоша в центре Николаева – находится под домашним арестом. 19 января он был доставлен в Ингульский отдел полиции за избиение своей жены на глазах у их ребенка.

- Идите на**й. Уйди на**й. Ты шо? Ты кто такой вообще? Ты полицейский? – обратился Слободянник к полиции. - Мужчина, вы проводите хулиганские действия, мы вас предупреждаем. Сейчас к вам будет применяться физическая сила и спецсредства, - ответили полицейские мужчине, уложили его лицом в диван и надели на него наручники.

После этого Слободянник не успокоился и продолжил оскорблять полицейских:

- Думаешь, эта твоя система… ты увидишь, какая это система. С*ка. Ты увидишь… Шо ты пи**р смотришь?.. Ты удивляешься? Когда тебя, с*ка, будут рвать, ты удивишься. Самых-самых-самых лучших адвокатов сюда и этих пид**асов, которые сегодня меня принимали на**й уволить. Уволить пид**ов вонючих. Я вас, с*ка, пид**асов сделаю на**й, - сказал фигурант дела дебоширов.

Напомним, что в ночь на 30 августа, на пересечении улиц Соборной и Адмирала Макарова в Николаеве двое молодых людей устроили семейные разборки, бросаясь при этом на прохожих. Одного из них, Артема Слободянника, полиция задержала, одев на него наручники, после того, как он продолжительное время бросался на людей и на самих полицейских, ругаясь на них нецензурной бранью и бросая в их адрес угрозы. Второй, Геннадий Симов, два раза ударил в лицо прохожего мужчину, после чего сам на своем автомобиле «Mercedes» поехал в райотдел за своим товарищем.