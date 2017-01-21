Прокуратура завела дела на чиновников, незаконно отдавших в частные руки 5 участков в Коблево

Прокуратура Николаевской области 18 января начала три уголовных производства в отношении чиновников, из-за злоупотребления которых в частную собственность незаконно отдали 5 земельных участков рекреационного назначения в поселке Коблево.

Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Уголовных производства открыты в отношении должностных лиц Коблевского сельского совета, отдела Госгеокадастра в Березанском районе и регистрационной службы Березанского районного управления юстиции в области.

«На основании принятых в 2014 году решений Коблевского сельского совета гражданам предоставили в частную собственность для ведения личного сельского хозяйства 5 земельных участков общей площадью 7,4 гектара стоимостью 11,8 миллиона гривен, расположенных в пределах прибрежной защитной полосы Черного моря на территории Коблево».

«При отводе этих земель нарушены требования земельного и водного законодательства. В частности, такие земли должны находиться исключительно в государственной и коммунальной собственности и могут предоставляться только в пользование для специально определенных целей (размещение баз отдыха, пансионатов)», - рассказали в прокуратуре.

Уголовные производства начаты по части 2 статьи 364 («Злоупотребление властью или служебным положением») и части 2 статьи 366 Уголовного кодекса Украины («Служебный подлог»). Кроме того, собираются доказательства для предъявления исков о возврате указанных участков государству.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура подала в суд на Коблевский сельсовет, выделивший частному лицу два гектара возле моря.