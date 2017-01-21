Николаевский разбойник пытался оспорить в суде приговор, но его отправили на 10 лет в тюрьму

Апелляционный суд Николаевской области 18 января подтвердил приговор злоумышленнику, который получил 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества за дерзкое разбойное нападение.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Ранее сообщалось, что в 5:00 25 апреля 2016 года обвиняемый монтировкой повредил металлическую решетку и разбил окно, через которое проник в квартиру на первом этаже в Центральном районе. Он напал на хозяйку квартиры, нанес ей многочисленные телесные повреждения и, угрожая ножом, отобрал у нее имущество на общую сумму 1000 гривен. Преступление обвиняемый совершил в присутствии несовершеннолетнего сына хозяйки квартиры. В итоге суд первой инстанции, Центральный районный суд приговорил его к тюремному заключению.

«Пытаясь избежать справедливого наказания и не признавая вины в совершении разбойного нападения, обвиняемый на судебном заседании изложил свою версию событий, ссылаясь на то, что к совершению преступления его подтолкнуло тяжелое материальное положение».

«Не соглашаясь с решением суда первой инстанции, обвиняемый обжаловал приговор суда первой инстанции в апелляционном суде… сославшись, что суд не учел смягчающих обстоятельств: искреннее раскаяние, содействие раскрытию преступления, тяжелое материальное положение, необходимость в деньгах на лечение несовершеннолетнего ребенка», - рассказали в прокуратуре.

Апелляционный суд, согласившись с доводами прокурора, отклонил апелляционные жалобы обвиняемого и его защитника, оставив приговор суда первой инстанции без изменений.